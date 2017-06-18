Вихлянцева проиграла Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе

Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Наталья 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию финального матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Контавейт в Хертогенбосхе.

Для Контавейт это первый титул на соревнованиях WTA в карьере.