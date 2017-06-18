Шарапова: прогресс в восстановлении идёт достаточно быстро

Россиянка Мария Шарапова, пропускающая весь травяной сезон 2017 года из-за полученного на турнире в Риме надрыва мышцы, рассказала о ходе своего восстановления.

«Прогресс идёт достаточно быстро. Мне нужно просто вернуться на корт и готовиться к турнирам на харде», – сказала Шарапова на гонке «24 часа Ле-Мана».

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», вернувшаяся на корт после 15-месячной допинговой дисквалификации в конце апреля, не сможет рассчитывать на прямое попадание в основную сетку Открытого чемпионата США.