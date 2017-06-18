Адамчак и Сэндерс выиграли турнир в Ноттингеме в парном разряде

Представительницы Австралии Моник Адамчак и Сторм Сэндерс стали победительницами турнира в Ноттингеме (Великобритания) в парном разряде. В финале они одолели британок Джоселин Рэй и Лору Робсон со счётом 6:4, 4:6, [10:4]. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. Моник и Сторм 4 раза подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и взяли 2 гейма на подаче соперниц. На счету британок 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Для Адамчак и Сэндерс это первый титул на соревнованиях WTA в парном разряде в карьере.