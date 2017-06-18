Павлюченкова сыграет с Соррибес-Тормо, Азаренко — с Одзаки на Mallorca Open

Стала известна сетка женского турнира на Мальорке, который стартует 19 июня. Лидер посева российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WC). Представительница Латвии Анастасия Севастова (2) сразится с бельгийкой Элисе Мертенс. Француженка Каролин Гарсия (3) — с бывшей первой ракеткой мира, сербкой Еленой Янкович.

Виктория Азаренко (WC) из Беларуси, возвращающаяся в тур после рождения ребёнка, в стартовом раунде встретится с японкой Рисой Одзаки.