Калинская победила Костюк на старте квалификации турнира на Мальорке

Российская теннисистка Анна Калинская (11) вышла во второй раунд квалификации турнира на Мальорке, в двух сетах обыграв представительницу Украины Марту Костюк (WC) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Анна 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

Следующей соперницей Калинской в отборочных соревнованиях станет победительница матча Карина Виттёфт (Германия, 1) — Роза Виценс Мас (Испания, WC).