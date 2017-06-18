Кудерметова одолела Дуке-Мариньо в квалификации турнира на Мальорке

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй раунд квалификации турнира на Мальорке, в трёх сетах обыграв представительницу Колумбии Мариану Дуке-Мариньо (10) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Вероника 1 раз подала навылет и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 двойных ошибок и 4 брейка.

Следующей соперницей Кудерметовой в отборочных соревнованиях станет победительница матча Кирстен Флипкенс (Бельгия, 3) — Полина Монова (Россия).