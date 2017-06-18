Мюллер на двух тай-брейках победил Карловича и стал чемпионом Хертогенбосха

Люксембуржец Жиль Мюллер (4) стал чемпионом турнира в Хертогенбосхе, обыграв в финальном матче хорвата Иво Карловича (3) на двух тай-брейках — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Мюллер выполнил 22 эйса и допустил 1 двойную ошибку. На счету Карловича 19 эйсов и 2 двойные. Брейк-пойнтов не было ни у одного теннисиста.



Для 34-летнего Мюллера это второй титул в карьере. Оба Жиль завоевал в этом сезоне — в начале года он первенствовал в Сиднее.

В новом рейтинг-листе Мюллер поднимется на 26-ю строчку, повторив свой лучший результат в карьере. Карлович будет 24-й ракеткой мира.