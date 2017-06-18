Вихлянцева: у меня есть потенциал, но результат отражает мой текущий уровень

Россиянка Наталья Вихлянцева прокомментировала свой финальный матч на турнире в Хертогенбосхе с эстонкой Анетт Контавейт и поздравила соперницу с завоеванием титула. Контавейт взяла верх со счётом 6:2, 6:3.



«Я хочу поздравить Анетт, она сыграла очень здорово. Я всегда следила за её результатами и помню, когда я играла на своём первом 25-тысячнике ITF, вылетела в первом круге квалификации, а она завоевала там первый титул на том уровне. Наверное, у меня есть потенциал, но результат финала отражает мой текущий уровень», — приводит слова Вихлянцевой официальный сайт WTA.