Контавейт: надеюсь, у нас с Натальей будет ещё немало битв

Эстонка Анетт Контавейт поделилась эмоциями после победы над россиянкой Натальей Вихлянцевой в финале соревнований в Хертогенбосхе. Для Контавейт этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA.



«Я в восторге! Думаю, я провела отличный матч. Поздравляю Наталью с великолепной неделей и надеюсь, что у нас с ней будет ещё немало битв. На этом турнире я прошла через много сложных матчей, и одержать верх в них всех, а затем выиграть финал — это великолепно», — цитирует Контавейт официальный сайт WTA.