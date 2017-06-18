Монова взяла всего 3 гейма у Флипкенс в 1-м круге квалификации на Мальорке

Россиянка Полина Монова потерпела поражение в первом круге квалификации турнира на Мальорке, взяв всего три гейма у бельгийки Кирстен Флипкенс — 0:6, 3:6.



Матч продлился 58 минут. Флипкенс 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Монова сделала 4 двойных ошибки и использовала свой единственный брейк-пойнт.



За выход в основную сетку соревнований Флипкенс поспорит с ещё одной россиянкой, Вероникой Кудерметовой. Также в финальный раунд квалификации вышла Анна Калинская, которая сыграет с немкой Кариной Виттёфт.