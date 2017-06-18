Мюллер: нужно предложить ATP, чтобы мы с Иво сразу начинали с тай-брейков

Люксембуржец Жиль Мюллер в шутку предложил на будущее начинать его поединки с хорватом Иво Карловичем с тай-брейков. В прошлом году они дважды играли на траве и провели пять тай-брейков за пять сетов. Финал Хертогенбосха Мюллер выиграл со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).



«Думаю, нам нужно предложить ATP, чтобы в следующий раз мы сразу начинали сет с тай-брейка. Играть с Иво всегда непросто, и я рад, что сумел победить его. На трибунах за меня болело много друзей и членов семьи, так что я отлично провёл эту неделю», — приводит слова Мюллера официальный сайт ATP.