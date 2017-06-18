Карлович выполнил 12-тысячный эйс за карьеру в финале Хертогенбосха

Хорват Иво Карлович, которому с 2015 года принадлежит рекорд ATP по количеству выполненных за всю карьеру эйсов, покорил очередную круглую цифру. В финале турнира в Хертогенбосхе, проигранном люксембуржцу Жилю Мюллеру со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), Карлович выполнил свой 12-тысячный эйс за карьеру. Всего на счету хорвата сейчас 12 005 подач навылет в официальных матчах.



На втором месте по количеству эйсов находится знаменитый соотечественник Карловича, у которого он и отобрал рекорд — Горан Иванишевич, чемпион Уимблдона-2001 (10 131 эйс). Близко к Иванишевичу находится швейцарец Роджер Федерер с 9963 подачами навылет. Из действующих теннисистов в десятку лучших входят также американец Джон Иснер (5-е место, 9060 эйсов) и испанец Фелисьяно Лопес (7-е место, 8451 эйс).