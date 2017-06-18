Карлович: Жиль невероятно здорово играл на этом турнире

Хорват Иво Карлович поделился эмоциями от своего выступления на соревнованиях в Хертогенбосхе, где он добрался до финала, обыграв по пути, среди прочих, входящего в топ-10 Марина Чилича. Также Иво поздравил ставшего чемпионом люксембуржца Жиля Мюллера, который отпраздновал этот успех вместе с двумя сыновьями.



«Это была великолепная неделя, и я очень счастлив. Жиль невероятно здорово играл на этом турнире. Приятно, что ему удалось победить в День отца», — приводит слова Карловича официальный сайт ATP.