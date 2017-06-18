Кербер: стараюсь не вспоминать, как провела грунтовый сезон

Немка Анжелика Кербер прокомментировала свой отказ от выступления на турнире в Бирмингеме.



«Конечно, я очень расстроена из-за того, что была вынуждена сняться с Бирмингема, с которым связано много хороших воспоминаний. Но я чувствую боль в левом подколенном сухожилии и не хочу рисковать в преддверии Уимблдона.



Мне очень хотелось начать травяной сезон здесь, но придётся сосредоточиться на выздоровлении, наборе формы и тренировках перед Уимблдоном.



Я стараюсь не вспоминать, как провела грунтовый сезон. Там я играла неважно, и в целом это не моё покрытие. Мне больше нравится думать о грядущих турнирах, и в первую очередь о травяной части сезона», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.