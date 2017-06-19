Младенович: переходить с грунта на траву непросто, но надеюсь хорошо сыграть тут

Француженка Кристина Младенович поделилась ожиданиями от выступления в Бирмингеме и оценила начало своего травяного сезона.



«Очень рада вернуться в Бирмингем, хотя в прошлом году играла на Мальорке. Здесь сейчас отличная погода, и здорово, что я буду выступать на этом турнире.



Конечно, переходить с грунта на траву непросто. Тренируюсь на ней каждый день, но моё любимое покрытие — как раз грунт, и мне нужно время, чтобы приспособиться к игре на траве. Но мне нравится выступать здесь, и, надеюсь, мои результаты на травяном покрытии будут улучшаться.



Думаю, я провела хорошую неделю в Нидерландах, несмотря на поражение. И соперницы, мне кажется, уже воспринимают меня несколько иначе. Это естественно, когда показываешь хорошие результаты и поднимаешься в рейтинге. Но я упорно тренируюсь именно ради таких результатов, чтобы продолжать прогрессировать», — цитирует Младенович официальный сайт WTA.