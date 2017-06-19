Мугуруса: первое выступление на травяном покрытии стало для меня шоком

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась воспоминаниями, связанными с турниром в Бирмингеме, и сравнила травяное покрытие с грунтовым.



«Мне нравится трава. Бирмингем был одним из первых в жизни турниров на траве. Тогда выступление на этом покрытии стало для меня шоком. Ещё два года назад я победила здесь в парном разряде, так что с Бирмингемом связано много воспоминаний.



Конечно, нужно было привыкнуть к травяным кортам, перейти на них с грунтовых площадок. Потренировать удары на этом покрытии, поработать над передвижением по корту.



Здесь всё происходит гораздо быстрее, чем на грунте. Физическая подготовка имеет меньшее значение, потому что многие розыгрыши завершаются за считаные секунды. Главное здесь — не терять концентрацию.



После „Ролан Гаррос“ чувствую себя хорошо. Можно сказать, я счастлива, что закончился грунтовой сезон и начался травяной», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.