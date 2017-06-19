Цибулкова: прошлый год был сказочным, но сейчас передо мной новые испытания

Словачка Доминика Цибулкова оценила начало травяного сезона и поделилась мыслями о выступлениях на этом покрытии в целом.



«Я впервые приехала в Бирмингем. В прошлом году я должна была сыграть здесь, но не смогла принять участия из-за травмы. Слышала, что это отличный турнир, и с нетерпением жду своих матчей.



Прошлый год был сказочным, но в этом сезоне мне приходится справляться с серьёзным давлением. Это новые испытания, новый опыт.



В Хертогенбосхе я проиграла в первом круге одиночного турнира, но затем подумала: ведь можно постараться хорошо выступить в парных соревнованиях. Там я получила достаточно игровой практики и набралась уверенности в своих силах. Это был мой первый парный титул, и я очень рада.



Сейчас мне нравится играть на траве, хотя я не считала, что это покрытие мне подходит. Я стала действовать агрессивнее как на подаче, так и на приёме, и это помогает мне увереннее чувствовать себя на траве», — приводит слова Цибулковой официальный сайт WTA.