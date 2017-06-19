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Конта поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке WTA, Вихлянцева — на 43-ю

19 июня 2017, понедельник. 09:07. Теннис

В новой версии чемпионской гонки WTA от 19 июня британка Йоханна Конта поднялась на седьмую строчку. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на девятой позиции. Её соотечественница Наталья Вихлянцева поднялась на 43-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA. 19 июня
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 3490.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3287.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 3275.
4 (4). Елена Остапенко (Латвия) — 2877.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 2671.
6 (6). Кристина Младенович (Франция) – 2612.
7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 2435.
8 (7). Винус Уильямс (США) — 2367.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2055.
10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1612.
...
12 (12). Елена Веснина (Россия) — 1600.
27 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 953…
43 (55). Наталья Вихлянцева (Россия) — 730…
46 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 668…
63 (60). Екатерина Александрова (Россия) — 519…
72 (78). Евгения Родина (Россия) — 474…
107 (102). Мария Шарапова (Россия) — 310.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Йоханна Конта Наталья Вихлянцева Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
19 июня 2017, понедельник
09:10 Медведев поднялся на шестую строчку в чемпионской гонке U21
09:09 Медведев поднялся на 67-ю строчку в чемпионской гонке ATP
09:08 Цонга стал 10-й ракеткой мира, Хачанов — 38-й
09:07 Конта поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке WTA, Вихлянцева — на 43-ю
09:03 Конта стала седьмой ракеткой мира, Вихлянцева — 65-й
01:22 Цибулкова: прошлый год был сказочным, но сейчас передо мной новые испытания
01:04 Мугуруса: первое выступление на травяном покрытии стало для меня шоком
00:39 Младенович: переходить с грунта на траву непросто, но надеюсь хорошо сыграть тут
18 июня 2017, воскресенье
23:49 Кербер: стараюсь не вспоминать, как провела грунтовый сезон
23:22 Конта: по ходу матча Векич постоянно прибавляла, она полностью заслужила победу
22:43 Векич: я совсем не ожидала, что смогу выиграть этот финал
21:26 Карлович: Жиль невероятно здорово играл на этом турнире
21:14 Карлович выполнил 12-тысячный эйс за карьеру в финале Хертогенбосха
20:58 Мюллер: нужно предложить ATP, чтобы мы с Иво сразу начинали с тай-брейков
20:07 Векич стала чемпионкой Ноттингема, одержав волевую победу над Контой
20:01 Монова взяла всего 3 гейма у Флипкенс в 1-м круге квалификации на Мальорке
19:39 Лопес: сложно радоваться после проигрыша равного матча, но Пуи заслужил победу
19:27 Пуи: завоевание титула придаёт уверенности, но надо готовиться к старту в Галле
19:13 Контавейт: надеюсь, у нас с Натальей будет ещё немало битв
18:46 Вихлянцева: у меня есть потенциал, но результат отражает мой текущий уровень
17:50 Южный вышел в основную сетку Галле, обыграв Сугиту с 12-го матчбола за 3,5 часа
17:20 Мюллер на двух тай-брейках победил Карловича и стал чемпионом Хертогенбосха
17:01 Кудерметова одолела Дуке-Мариньо в квалификации турнира на Мальорке
16:37 29 эйсов помогли Пуи одолеть Ф. Лопеса в финале турнира в Штутгарте
16:01 Калинская победила Костюк на старте квалификации турнира на Мальорке
16:00 Куличкова вышла в финал квалификации турнира в Бирмингеме
15:00 Павлюченкова сыграет с Соррибес-Тормо, Азаренко — с Одзаки на Mallorca Open
14:48 Адамчак и Сэндерс выиграли турнир в Ноттингеме в парном разряде
14:36 Шарапова: прогресс в восстановлении идёт достаточно быстро
14:24 Вихлянцева проиграла Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе
14:05 Дж. Маррей и Суарес выиграли турнир в Штутгарте в парном разряде
13:42 Вудбридж: приглашение Аннакона значительно повысит шансы Вавринки на успех
13:35 Кербер снялась с турнира в Бирмингеме
13:02 Маррей: не знаю, как долго ещё смогу сражаться за большие титулы
12:53 Робредо: разница в достижениях Надаля и Джоковича — несколько световых лет
12:12 Джуди Маррей будет посвящена в офицеры ордена Британской империи
11:41 Бывший капитан «Милана» Мальдини сыграет на челленджере в Италии
11:10 Канепи, пропустившая год, выиграла турнир ITF и сыграет в квалификации Уимблдона
11:10 Шарапова посетила гонку «24 часа Ле-Мана» в качестве специального гостя «Порше»
10:27 Карлович: я испытывал немало трудностей в сезоне, поэтому так рад выходу в финал
10:10 Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Контавейт в Хертогенбосхе
10:09 Звонарёва выиграла первый матч с апреля 2015 года
09:08 Кубот: мы с Мело проводим отличный сезон
01:07 Лопес: в последнем гейме на приёме мне удалось поддавить на Зверева
01:04 Пуи: на ключевых очках мне удавалось действовать наилучшим образом
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