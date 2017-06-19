Конта поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке WTA, Вихлянцева — на 43-ю

В новой версии чемпионской гонки WTA от 19 июня британка Йоханна Конта поднялась на седьмую строчку. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на девятой позиции. Её соотечественница Наталья Вихлянцева поднялась на 43-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA. 19 июня

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 3490.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3287.

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 3275.

4 (4). Елена Остапенко (Латвия) — 2877.

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 2671.

6 (6). Кристина Младенович (Франция) – 2612.

7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 2435.

8 (7). Винус Уильямс (США) — 2367.

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2055.

10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1612.

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12 (12). Елена Веснина (Россия) — 1600.

27 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 953…

43 (55). Наталья Вихлянцева (Россия) — 730…

46 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 668…

63 (60). Екатерина Александрова (Россия) — 519…

72 (78). Евгения Родина (Россия) — 474…

107 (102). Мария Шарапова (Россия) — 310.