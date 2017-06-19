Цонга стал 10-й ракеткой мира, Хачанов — 38-й

В обновлённом рейтинге ATP от 19 июня француз Жо-Вильфрид Цонга поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, расположился на 38-й позиции.
Рейтинг ATP. 19 июня
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9390.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7285.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 6175.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) – 5805.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 4765.
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4150.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4025.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.
9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3785.
10 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3040.
…
38 (39). Карен Хачанов (Россия) — 1005.
60 (65). Даниил Медведев (Россия) — 799.
78 (79). Андрей Кузнецов (Россия) – 670.
88 (86). Михаил Южный (Россия) – 595.
96 (95). Евгений Донской (Россия) — 554.