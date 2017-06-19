Медведев поднялся на 67-ю строчку в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 19 июня россиянин Карен Хачанов опустился на 45-ю позицию. Его соотечественник Даниил Медведев поднялся на 67-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP. 19 июня

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165.

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3140.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2230.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 1975.

7 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 1930.

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820.

9 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1740.

10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1570.

…

45 (44). Карен Хачанов (Россия) — 515.

67 (73). Даниил Медведев (Россия) — 422.

78 (77). Андрей Рублёв (Россия) — 363.

82 (79). Андрей Кузнецов (Россия) — 350.

91 (89). Евгений Донской (Россия) — 324.