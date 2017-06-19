Медведев поднялся на шестую строчку в чемпионской гонке U21

Россиянин Даниил Медведев поднялся на шестую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Лидирует немец Александр Зверев. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 19 июня

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2230.

2 (2). Борна Чорич (Хорватия) — 676.

3 (3). Карен Хачанов (Россия) — 515.

4 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 505.

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 407.

6 (8). Даниил Медведев (Россия) — 382.

7 (6). Эрнесто Эскобедо (США) — 378.

8 (7). Джаред Доналдсон (США) — 337.

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 323.

10 (10). Андрей Рублёв (Россия) — 298.