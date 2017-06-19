Звонарёва вышла в основную сетку турнира ITF в Фергане

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва выиграла свой второй матч с апреля 2015 года. В квалификации турнира в Фергане она обыграла представительницу Узбекистана Шахшию Тухтаматову со счётом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 44 минуты.

Звонарёва вышла в основную сетку турнира.

В конце марта Вера, получившая «уайлд-кард» на турнир ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 15 тыс., не смогла завершить матч первого круга с лидером посева Кэти Боултер. До этого Звонарёва не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.