В 13:00 по московскому времени начнётся поединок первого круга турнира в Галле, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв (WC) и представитель Испании Альберт Рамос-Виньолас (8). Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Рамос-Виньолас в Галле



Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований в Галле поспорит либо с представителем Хорватии Иво Карловичем, либо с россиянином Михаилом Южным (Q).