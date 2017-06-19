Кирьос: сейчас я наконец могу двигаться, не ощущая боли в бедре

Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил своё состояние перед стартом на турнире в Лондоне. Первым соперником 22-летнего уроженца Канберры, занимающего 20-ю строчку в рейтинге ATP, будет представитель США Дональд Янг. Этот матч состоится 19 июня.

«Я нахожусь в отличной форме. Мне сделали уколы в бедро и плечо. После «Ролан Гаррос» я отдыхал и восстанавливался неделю. Сейчас я наконец могу двигаться, не ощущая боли в бедре. Такого уже давно не было, поэтому я очень рад», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.