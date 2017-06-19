В 20:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира на Мальорке, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (1) и испанка Сара Соррибес-Тормо (WC). По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Соррибес-Тормо на Мальорке.



Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо с немкой Юлией Гёргес, либо с представительницей Испании Ларой Арруабарреной.