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Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Соррибес-Тормо на Мальорке

19 июня 2017, понедельник. 14:21. Теннис

В 20:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира на Мальорке, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (1) и испанка Сара Соррибес-Тормо (WC). По личным встречам счёт ничейный — 1-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Соррибес-Тормо на Мальорке.

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо с немкой Юлией Гёргес, либо с представительницей Испании Ларой Арруабарреной.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова
Новости. Теннис
19 июня 2017, понедельник
14:21 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Соррибес-Тормо на Мальорке
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18 июня 2017, воскресенье
23:49 Кербер: стараюсь не вспоминать, как провела грунтовый сезон
23:22 Конта: по ходу матча Векич постоянно прибавляла, она полностью заслужила победу
22:43 Векич: я совсем не ожидала, что смогу выиграть этот финал
21:26 Карлович: Жиль невероятно здорово играл на этом турнире
21:14 Карлович выполнил 12-тысячный эйс за карьеру в финале Хертогенбосха
20:58 Мюллер: нужно предложить ATP, чтобы мы с Иво сразу начинали с тай-брейков
20:07 Векич стала чемпионкой Ноттингема, одержав волевую победу над Контой
20:01 Монова взяла всего 3 гейма у Флипкенс в 1-м круге квалификации на Мальорке
19:39 Лопес: сложно радоваться после проигрыша равного матча, но Пуи заслужил победу
19:27 Пуи: завоевание титула придаёт уверенности, но надо готовиться к старту в Галле
19:13 Контавейт: надеюсь, у нас с Натальей будет ещё немало битв
18:46 Вихлянцева: у меня есть потенциал, но результат отражает мой текущий уровень
17:50 Южный вышел в основную сетку Галле, обыграв Сугиту с 12-го матчбола за 3,5 часа
17:20 Мюллер на двух тай-брейках победил Карловича и стал чемпионом Хертогенбосха
17:01 Кудерметова одолела Дуке-Мариньо в квалификации турнира на Мальорке
16:37 29 эйсов помогли Пуи одолеть Ф. Лопеса в финале турнира в Штутгарте
16:01 Калинская победила Костюк на старте квалификации турнира на Мальорке
16:00 Куличкова вышла в финал квалификации турнира в Бирмингеме
15:00 Павлюченкова сыграет с Соррибес-Тормо, Азаренко — с Одзаки на Mallorca Open
14:48 Адамчак и Сэндерс выиграли турнир в Ноттингеме в парном разряде
14:36 Шарапова: прогресс в восстановлении идёт достаточно быстро
14:24 Вихлянцева проиграла Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе
14:05 Дж. Маррей и Суарес выиграли турнир в Штутгарте в парном разряде
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