Цонга победил Маннарино в первом круге турнира в Лондоне

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга (5) вышел во второй круг турнира в Лондоне, в двух сетах обыграв своего соотечественника Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Жо-Вильфрид 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лондоне 10-я ракетка мира поспорит с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Жиль Мюллер (Люксембург).