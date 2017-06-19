Рублёв в трёх сетах одолел Рамос-Виньоласа на старте турнира в Галле

Россиянин Андрей Рублёв (WC) пробился во второй круг турнира в Галле, одолев представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (8) со счётом 6:7 (1:7), 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. Андрей 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Рамос-Виньолас в Галле.



За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Рублёв поспорит либо с представителем Хорватии Иво Карловичем, либо со своим соотечественником Михаилом Южным (Q).