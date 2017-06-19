Кудерметова проиграла Флипкенс в финале квалификации турнира на Мальорке

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в основную сетку турнира на Мальорке. В финале квалификации она уступила представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс (3) со счётом 6:4, 0:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Вероника 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

Имя первой соперницы Флипкенс в основной сетке соревнований на Мальорке станет известно позже.