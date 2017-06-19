Севастова вышла во второй круг турнира на Мальорке

Представительница Латвии Анастасия Севастова (2) пробилась во второй круг турнира на Мальорке, в трёх партиях одолев представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований на Мальорке Севастова поспорит либо с американкой Варварой Лепченко, либо с победительницей квалификации.