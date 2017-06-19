Стрыцова вышла во 2-й круг турнира в Бирмингеме, обыграв Путинцеву

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, получившая от организаторов восьмой номер посева, вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, в двух сетах обыграв Юлию Путинцеву, представляющую Казахстан, со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Стрыцова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Стрыцова во второй раз обыграла Путинцеву на корте, но их первая встреча состоялась пять лет назад.

За выход в четвертьфинал Стрыцова сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия).