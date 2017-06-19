Браун вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Поспишила

Представляющий Германию теннисист Дастин Браун, получивший «уайлд кард» от организаторов турнира в Галле, вышел во второй круг, в трёх сетах обыграв канадца Вашека Поспишила, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 15 минут. Браун восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Поспишила девять эйсов, две ошибки на подаче и один брейк. Соперники впервые встречались друг с другом.