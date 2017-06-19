Кр. Плишкова вышла во 2-й круг турнира на Мальорке, обыграв Бабош

Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла во второй круг турнира на Мальорке, в трёх сетах обыграв Тимю Бабош из Венгрии, получившую от организаторов восьмой номер посева, со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 26 минут. Плишкова 13 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Бабош три эйса, две ошибки на подаче и один брейк. Плишкова одержала вторую победу над Бабош в двух проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Плишкова сыграет с победительницей матча Франческа Скьявоне (Италия, WC) — Эжени Бушар (Канада).