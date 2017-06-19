Шаповалов одолел Эдмунда на турнире в Лондоне и сразится с Бердыхом

Канадский теннисист Денис Шаповалов, начавший турнир в Лондоне с квалификации, вышел во второй круг, в двух сетах обыграв британца Кайла Эдмунда со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Шаповалов 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету Эдмунда семь эйсов, три ошибки на подаче и один брейк. Счёт в личном противостоянии соперников сравнялся – 1-1.

За выход в четвертьфинал Шаповалов сразится с чехом Томашем Бердыхом, получившим от организаторов седьмой номер посева.