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Тим вышел во второй круг турнира в Галле, одолев Мартерера

19 июня 2017, понедельник. 22:03. Теннис

Вторая ракетка турнира в Галле австриец Доминик Тим вышел во второй круг, в двух сетах обыграв немца Максимильяна Мартерера, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 25 минут. Тим 7 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Мартерера 4 эйса и 1 ошибка на подаче. Соперники впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Тим сыграет с победителем матча Робин Хасе (Нидерланды) — Давид Феррер (Испания).

Галле 2017. 1-й круг
19 июня 2017 года, понедельник. 20:30 МСК
Максимильян
Мартерер
Доминик
Тим
5:7 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Доминик Тим
Новости. Теннис
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