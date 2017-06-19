Тим вышел во второй круг турнира в Галле, одолев Мартерера

Вторая ракетка турнира в Галле австриец Доминик Тим вышел во второй круг, в двух сетах обыграв немца Максимильяна Мартерера, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 25 минут. Тим 7 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Мартерера 4 эйса и 1 ошибка на подаче. Соперники впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Тим сыграет с победителем матча Робин Хасе (Нидерланды) — Давид Феррер (Испания).