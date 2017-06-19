Видеообзор матчей первого круга на турнирах в Бирмингеме и Лондоне

19 июня стартовали матчи первого круга на турнире WTA в Бирмингеме и турнире АТР в Лондоне.

В Бирмингеме во второй круг вышла японская теннисистка Наоми Осака, в трёх сетах обыгравшая американку Лорен Дэвис.

Из первых результатов турнира в Лондоне отметим победу канадца Дениса Шаповалова (Q) над британцем Кайлом Эдмундом, а также досрочное завершение борьбы австралийца Ника Кирьоса (9) во встрече с американцем Дональдом Янгом.

Предлагаем вашему вниманию обзоры матчей первого круга на турнирах в Бирмингеме и Лондоне.