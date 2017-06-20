Уотсон: я чувствую, что в этом году смогла добиться прогресса

Британка Хитер Уотсон поделилась впечатлениями после поражения от украинки Элины Свитолиной в первом круге турнира в Бирмингеме со счётом 2:6, 7:5, 3:6.

«Думаю, мы обе играли хорошо и отлично подавали. У меня было много возможностей в первом сете, которые я не смогла использовать. Я была расстроена этим, но продолжала бороться во второй партии.

В третьем сете всё решил один брейк, но я осталась довольна тем, как била по мячу. Я хочу добиться большей стабильности и не дарить соперницам слишком много лёгких очков.

Ранее у меня случился спад, и я играла на турнирах более низкого уровня. Но позитивный момент в том, что я одержала ряд побед и обыграла несколько очень хороших теннисисток. Я довольна своей нынешней игрой. У меня прекрасная команда, и я чувствую, что в этом году смогла добиться прогресса», — цитирует Уотсон официальный сайт тура.