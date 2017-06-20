Маррей: конечно, сейчас я играю лучше, чем перед «Ролан Гаррос»

Британский теннисист Энди Маррей оценил своё состояние перед стартом на турнире в Лондоне. Первая ракетка мира является пятикратным победителем этих соревнований.

«Я сейчас больше доволен своей игрой. Конечно, я играю лучше, чем перед «Ролан Гаррос». Я стал лучше выполнять удары по мячу. При этом я всё ещё далёк от желаемого уровня игры.

Турнир в Лондоне — лучший в моей карьере. Я очень люблю выступать здесь. Турнирная сетка, как всегда, очень сложная», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.