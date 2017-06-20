Цонга: надеюсь, я смогу добиться чего-то хорошего в травяном сезоне

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Лондоне над своим соотечественником Адрианом Маннарино со счётом 6:2, 6:2.

«Мне было очень важно одержать победу. Грунтовый сезон сложился непросто для меня. Я рад, что после возвращения на травяное покрытие сумел выиграть матч и выйти во второй круг. Я некоторое время отдохнул, много тренировался. У меня дома есть травяной корт, так что я отлично поработал на нём. Это покрытие мне нравится. Надеюсь, я смогу добиться чего-то хорошего», — цитирует Цонгу официальный сайт тура.