Шаповалов: Эдмунд — невероятный теннисист

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал свою победу над британцем Кайлом Эдмундом в первом круге турнира в Лондоне со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

«Кайл — невероятный теннисист. Весь матч прошёл в упорной борьбе. Это было непросто, но я получил удовольствие от игры, от сражения. Зрители сегодня были просто невероятны. Было просто здорово находиться на корте в такой атмосфере», — приводит слова Шаповалова официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Шаповалов сразится с чехом Томашем Бердыхом.