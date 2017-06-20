Маррей пожертвует призовые пострадавшим от пожара в Лондоне

Британский теннисист Энди Маррей пожертвует все призовые, заработанные на турнире в Лондоне, пострадавшим от пожара в Гренфелл-тауэр (Лондон), сообщает Daily Mail. 14 июня в западной части Лондона загорелся высотный жилой дом, в котором находились около 600 человек. Число погибших или пропавших без вести после пожара, по последней информации, возросло до 79 человек.

Первая ракетка мира является пятикратным победителем турнира в Лондоне. В первом круге уроженец Данблейна сыграет со своим соотечественником Аляжем Бедене.