Тим: мне повезло отыграть все брейк-пойнты в матче с Мартерером

Вторая ракетка турнира в Галле австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу на старте соревнований над немцем Максимильяном Мартерером со счётом 7:5, 6:3.

“Я очень рад победе. Мартерер уже провёл три матча на этом покрытии, пройдя квалификацию. У него опасная подача. Я со всей серьёзностью отнёсся к матчу первого круга. Мне повезло отыграть все брейк-пойнты. Рад, что прошёл во второй круг”, — приводит слова Тима официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Тим сыграет с победителем матча Робин Хасе (Нидерланды) — Давид Феррер (Испания).