В 13:30 по московскому времени будет возобновлён матч первого круга турнира на Мальорке между россиянкой Анастасией Павлюченковой (1) и испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WC). Накануне поединок был остановлен при счёте 4:6, 7:5, 3:2. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Соррибес-Тормо на Мальорке.



Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо с немкой Юлией Гёргес, либо с представительницей Испании Ларой Арруабарреной.