Винчи разгромила Эррани в первом круге турнира на Мальорке

Итальянская теннисистка Роберта Винчи (6) вышла во второй круг турнира на Мальорке, обыграв свою соотечественницу Сару Эррани (LL) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 58 минут. Роберта трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Винчи поспорит с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Мэнди Минелла (Люксембург).

В других матчах первого круга словачка Яна Чепелова (Q) разгромила француженку Полин Пармантье — 6:2, 6:0, а немка Юлия Гёргес обыграла испанку Лару Арруабаррену — 6:1, 6:2.

