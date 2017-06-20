Павлюченкова с трудом одолела Соррибес-Тормо на турнире Mallorca Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова (1) вышла во второй круг турнира на Мальорке, в трёх сетах одолев испанку Сару Соррибес-Тормо (WC) со счётом 4:6, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 двойных ошибок и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Соррибес-Тормо на Мальорке.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с немкой Юлией Гёргес.