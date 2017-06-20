Вихлянцева проиграла Джорджи в первом круге турнира в Бирмингеме

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Бирмингеме, проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи (Q) со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Наталья 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Камилы 2 эйса, 9 двойных ошибок и 3 брейка.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Джорджи — Вихлянцева в Бирмингеме.



За выход в четвертьфинал соревнований в Бирмингеме Джорджи поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной (2).