Баутиста-Агут и М. Зверев вышли во второй круг турнира в Галле

Испанец Роберто Баутиста-Агут (7) пробился во второй круг турнира в Галле, одолев аргентинца Карлоса Берлока со счётом 6:0, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Роберто 4 раза подал навылет и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Баутиста-Агут поспорит с представителем Германии Дастином Брауном (WC).

В другом матче первого круга немец Миша Зверев обыграл словака Лукаша Лацко (Q) — 6:4, 6:4.