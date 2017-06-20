Гарсия победила Янкович, Флипкенс — Минеллу на турнире Mallorca Open

Француженка Каролин Гарсия (3) вышла во второй круг турнира на Мальорке, обыграв сербку Елену Янкович со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Каролин 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Гарсия поспорит с представительницей Словакии Яной Чепеловой (Q).

В ещё одном матче первого круга бельгийка Кирстен Флипкенс (Q) одолела Мэнди Минеллу из Люксембурга со счётом 3:6, 6:3, 6:2.