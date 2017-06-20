Чешская теннисистка Катержина Синякова вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, в двух партиях обыграв представительницу Японии Нао Хибино со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Катержина 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Бирмингеме Синякова поспорит с победительницей противостояния Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) — Дарья Гаврилова (Австралия).