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Коккинакис на двух тай-брейках победил Раонича на турнире в Лондоне

20 июня 2017, вторник. 16:22. Теннис

Канадец Милош Раонич (3) не сумел пробиться во второй круг турнира в Лондоне, на двух тай-брейках проиграв представителю Австралии Танаси Коккинакису (WC) — 6:7 (5:7), 6:7 (8:10). Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. Уроженец Подгорицы 18 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 9 брейк-пойнтов. На счету Танаси 15 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Коккинакис поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, LD) — Николя Маю (Франция).

В других матчах первого круга француз Жюльен Беннето (Q) победил британца Джеймса Уорда (WC) — 6:2, 6:2, а американец Стефан Козлов оказался сильнее своего соотечественника Стива Джонсона — 3:6, 6:1, 6:1.

Лондон 2017. 1-й круг
20 июня 2017 года, вторник. 14:00 МСК
Танаси
Коккинакис
Милош
Раонич
7:6 7:6
Лондон 2017. 1-й круг
20 июня 2017 года, вторник. 14:30 МСК
Жюльен
Беннето
Джеймс
Уорд
6:2 6:2
Лондон 2017. 1-й круг
20 июня 2017 года, вторник. 14:30 МСК
Стив
Джонсон
Стефан
Козлов
6:3 1:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Милош Раонич Стив Джонсон Танаси Коккинакис
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20 июня 2017, вторник
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