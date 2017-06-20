Коккинакис на двух тай-брейках победил Раонича на турнире в Лондоне

Канадец Милош Раонич (3) не сумел пробиться во второй круг турнира в Лондоне, на двух тай-брейках проиграв представителю Австралии Танаси Коккинакису (WC) — 6:7 (5:7), 6:7 (8:10). Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. Уроженец Подгорицы 18 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 9 брейк-пойнтов. На счету Танаси 15 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Коккинакис поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, LD) — Николя Маю (Франция).

В других матчах первого круга француз Жюльен Беннето (Q) победил британца Джеймса Уорда (WC) — 6:2, 6:2, а американец Стефан Козлов оказался сильнее своего соотечественника Стива Джонсона — 3:6, 6:1, 6:1.