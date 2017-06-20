Конта, Барти и Гаврилова с побед стартовали на турнире в Бирмингеме

Британская теннисистка Йоханна Конта (4) вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, обыграв представительницу Украины Лесю Цуренко со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Йоханна 4 раза подала навылет и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Конта поспорит с победительницей противостояния Кристина Макхэйл (США) — Коко Вандевеге (США).

Австралийка Эшли Барти победила чешку Маркету Вондроушову (Q) со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Ещё одна представительница Австралии Дарья Гаврилова (9) оказалась сильнее Се Шувэй (Q) из Китайского Тайбэя — 6:4, 6:4.